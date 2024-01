Sénégal : La Cour suprême confirme la condamnation d'Ousmane Sonko pour diffamation

Crédit photo © Reuters

par Diadie Ba DAKAR (Reuters) - La Cour suprême du Sénégal a confirmé vendredi la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko pour diffamation, portant un nouveau coup à ses espoirs de participer à l'élection présidentielle qui se déroulera le mois prochain, ont déclaré des avocats. Ousmane Sonko, chef de file de l'opposition sénégalaise, est visé depuis 2021 par plusieurs affaires judiciaires qui entravent son projet de candidature à l'élection présidentielle, dont le premier tour est prévu le 25 février, et ont alimenté des troubles dans le pays. A l'issue des délibérations, qui se sont terminées aux premières heures de vendredi, la Cour suprême a rejeté l'appel d'Ousmane Sonko contre une condamnation datant du mois de mai qui lui avait valu une peine de six mois de prison avec sursis pour diffamation, ont déclaré les avocats. Selon la loi sénégalaise, Ousmane Sonko ne peut participer à l'élection présidentielle tant qu'une telle condamnation est confirmée. "Nous venons de remporter une grande victoire. La condamnation est confirmée, donc Ousmane Sonko ne pourra pas participer à l'élection", a déclaré l'avocat El Hadji Diouf, à la radio. L'équipe juridique d'Ousmane Sonko a déclaré que ce revers n'était pas définitif. "Le combat continuera", a déclaré aux journalistes son avocat, Cire Cledor Ly, devant le tribunal. (Avec la contribution de Portia Crowe, rédigé par Alessandra Prentice; version française Camille Raynaud)