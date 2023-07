Sénégal: L'opposant Sonko placé sous mandat de dépôt-avocats

Sénégal: L'opposant Sonko placé sous mandat de dépôt-avocats













Crédit photo © Reuters

DAKAR (Reuters) - L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été placé sous mandat de dépôt, ont annoncé lundi ses avocats, ajoutant qu'il allait passer la nuit en prison. Ousmane Sonko a été inculpé samedi d'appel à l'insurrection, de complot contre l'autorité de l'Etat et d'association de malfaiteurs ainsi que d'autres chefs d'accusation. Sa condamnation à deux ans de prison ferme pour "corruption de la jeunesse" a provoqué au mois de juin de violentes manifestations dans le pays, qui ont fait au moins 16 morts. L'opposition avait alors affirmé que ce verdict, qui pourrait empêcher Ousmane Sonko de présenter sa candidature à l'élection présidentielle de 2024, avait des motivations politiques. Ousmane Sonko, 49 ans, a été arrêté vendredi après une altercation avec des forces de sécurité stationnées devant son domicile qui, selon lui, le filmaient sans sa permission. (Reportage par Ngouda Dione et Diadie Ba; version française Zhifan Liu, édité par Jean Terzian)