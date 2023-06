Sénégal: L'opposant Ousmane Sonko condamné à la prison pour "corruption de la jeunesse"

Crédit photo © Reuters

Dakar (Reuters) - L'ancien candidat présidentiel et opposant politique sénégalais, Ousmane Sonko, a été condamné jeudi à deux ans de prison pour "corruption de la jeunesse" et acquitté pour des faits de viol et de menaces de mort par un tribunal de Dakar. Ousmane Sonko, 48 ans, était accusé de viol et de menaces de mort sur une employée d'un salon de massage, lors de faits qui se seraient déroulés en 2021. Son arrestation avait provoqué des violentes manifestations dans les rues du pays, menées par des soutiens de l'adversaire du président Macky Sall. Ousmane Sonko, troisième de l'élection présidentielle de 2019, rejette les accusations à son encontre qu’il juge fondées sur des motivations politiques. La loi sénégalaise empêche toute personne condamnée pour une infraction pénale de se porter candidat à un mandat politique. La prochaine élection présidentielle au Sénégal a été fixée au 25 février 2024. (Reportage Ngouda Dione et Sofia Christensen; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)