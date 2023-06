Sénégal: De nouveaux heurts entre police et manifestants font un mort

par Bate Felix, Sofia Christensen et Ngouda Dione DAKAR (Reuters) - Une personne a été tuée vendredi au Sénégal lors de nouveaux heurts entre la police et des manifestants protestant contre la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko, portant le bilan des violences à dix morts. Neuf personnes ont été tuées jeudi dans des affrontements entre la police anti-émeutes et des partisans d'Ousmane Sonko après l'annonce de sa condamnation à deux ans de prison ferme pour "corruption de la jeunesse". L'opposition affirme que le verdict, qui pourrait empêcher Ousmane Sonko de présenter sa candidature à l'élection présidentielle de 2024, avait des motivations politiques. A Dakar, des foules de manifestants aux visages masqués ont mis le feu à des pneus et divers objets et ont affronté les forces de l'ordre. Des supermarchés, des boutiques, des banques, des commissariats et des réseaux de transport public ont été attaqués. Des scènes similaires ont été observées vendredi dans d'autres régions du Sénégal. Le porte-parole du ministère sénégalais de l'Intérieur a annoncé qu'une personne avait été tuée dans la ville de Cap Skirring, dans le sud-ouest du pays, où des manifestants avaient pris une gendarmerie pour cible. Maham Ka a déclaré à la radio-télévision d'Etat que la situation était désormais sous contrôle et que les forces de l'ordre ne faisaient plus face qu'à quelques "incursions". Les violences survenues jeudi et vendredi au Sénégal, pays considéré comme l'une des démocraties les plus fortes d'Afriques de l'Ouest, ont été provoquées par le procès d'Ousmane Sonko par les craintes de voir le président Macky Sall, au pouvoir depuis 2012, tenter de prolonger son règne au-delà de la limite de deux mandats prévue par la Constitution. Les Nations unies, l'Union africaine et la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) ont condamné les violences. La France s'est dit "extrêmement préoccupée" par les violences dans un communiqué, et a appelé à la retenue et à la résolution de la crise dans "le respect de la longue tradition démocratique du Sénégal". (Reportage Bate Felix, Cooper Inveen, Sofia Christensen et Ngouda Dione, rédigé par Anait Miridzhanian et Sofia Christensen; version française Camille Raynaud)