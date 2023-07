Sénégal : Au moins 23 morts dans un accident de d'autocar dans le nord du pays

Sénégal : Au moins 23 morts dans un accident de d'autocar dans le nord du pays













DAKAR, 26 juillet (Reuters) - Vingt-trois passagers d'un autocar ont été tués dans un accident de la route dans le nord du Sénégal mercredi, a annoncé le président sénégalais Macky Sall. L'accident s'est produit sur l'une des principales routes du pays, la N2, dans le village de Ngeune Sarr, a indiqué Macky Sall dans un message publié sur la plateforme de messagerie X, anciennement connue sous le nom de Twitter. Le maire adjoint de la ville voisine de Louga, Madjiguene Gueye Sankare, a déclaré à Reuters qu'un car de passagers s'était renversé. Les blessés ont été transportés à l'hôpital de Louga et les morts dans plusieurs morgues, a-t-il ajouté. Le Sénégal a déjà connu deux accidents majeurs impliquant des bus de passagers au début de l'année, le premier ayant tué environ 40 personnes et le second 20. (Reportage Ngouda Dione ; rédigé par Nellie Peyton ; version française Augustin Turpin)