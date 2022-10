Semi-conducteurs : Le bénéfice de TSMC bondit mais la prudence reste de mise

par Ben Blanchard et Sarah Wu

TAIPEI (Reuters) - Le bénéfice trimestriel du fabricant taïwanais de puces Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) a bondi de 80% grâce aux fortes ventes des composants utilisés dans les centres de données et les voitures, mais la société a réduit son budget d'investissement annuel d'au moins 10% et se montre prudente quant à un refroidissement de la demande.

TSMC, qui fournit des puces électroniques pour des clients tels qu'Apple, a été pour l'instant protégé du ralentissement signalé par les autres fabricants, notamment AMD et Micron Technology.

L'industrie des semi-conducteurs est en effet confrontée à une baisse de la demande, notamment liée à un déclin des marchés des ordinateurs et des téléphones portables car les entreprises et ménages réduisent leur dépenses.

TSMC n'échappe toutefois pas complètement à ces difficultés : la société a indiqué jeudi prévoir une hausse de ses coûts l'année prochaine et a réduit ses dépenses d'investissement pour 2022 à environ 36 milliards de dollars.

Pour le quatrième trimestre, elle prévoit une hausse de 29% de son chiffre d'affaires, qui devrait se situer entre 19,9 et 20,7 milliards de dollars, contre 15,74 milliards de dollars un an plus tôt.

TSMC a déclaré que ses activités dans le domaine des centres de données et de l'automobile restaient stables pour le moment, et que dans l'ensemble son activité serait plus résiliente que celle du reste de l'industrie.

Le bénéfice net du troisième trimestre, clos en septembre, est ressorti à 280,9 milliards de dollars taïwanais, alors que les analystes interrogés par Refinitiv tablaient sur 265,64 milliards de dollars taïwanais.

Le chiffre d'affaires du trimestre a lui grimpé de 36% pour atteindre 20,23 milliards de dollars, alors que les estimations de TSMC le situaient entre 19,8 et 20,6 milliards de dollars.

(Reportage de Ben Blanchard et Sarah Wu ; version française Valentine Baldassari, édité par Kate Entringer)