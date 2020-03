Semaine sainte sans présence physique des fidèles au Vatican

Crédit photo © Reuters

CITE DU VATICAN (Reuters) - Le Vatican a annoncé dimanche que la totalité des cérémonies liturgiques prévues pour la Semaine sainte se dérouleraient sans la présence physique des fidèles en raison de l'urgence sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus.

Les messes, offices et célébrations diverses qui se succèdent entre le Jeudi saint et le dimanche de Pâques attirent habituellement des dizaines de milliers de personnes au Vatican et dans Rome.

Dans une note, la Préfecture de la maison pontificale ajoute que jusqu'au 12 avril, jour de Pâques, les audiences générales du pape François et les prières de l'Angélus ne seront disponibles qu'en retransmission en direct sur le site officiel de Vatican News.

(Philip Pullella; version française Henri-Pierre André)