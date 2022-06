Selon l'Iran, ambiance 'sérieuse' pour les discussions avec les États-Unis

DUBAI (Reuters) - Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les pourparlers indirects entre Téhéran et Washington, menés sous l'égide de l'Union européenne (UE) dans la capitale qatarie, se poursuivaient dans une atmosphère "sérieuse".

Ces discussions visent à surmonter les divergences sur la manière de sauver le pacte nucléaire conclu en 2015 entre l'Iran et les puissances mondiales.

Plus tôt, l'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim avait rapporté que les négociations à Doha s'étaient terminées sans aboutir.

"Les pourparlers de deux jours ne sont pas encore terminés et, plus tard dans la journée, le principal négociateur nucléaire iranien et l'envoyé de l'UE, Enrique Mora, se rencontreront à nouveau", a déclaré le porte-parole du ministère, Naser Kanani, selon les médias d'État iraniens.

"Les pourparlers se poursuivent dans une atmosphère sérieuse et professionnelle."

"Ce qui a empêché ces négociations d'aboutir, c'est la position rigide des États-Unis sur le projet de texte qu'ils ont proposé à Vienne et qui exclut toute garantie en faveur de l'économie iranienne", a déclaré Tasnim, citant des sources informées.

(Reportage Dubai Newsroom; Rédigé par Parisa Hafezi; Version francaise Alizée Degorce)