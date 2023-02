Séismes: Le bilan porté à 20.665 morts en Turquie

ISTANBUL (Reuters) - L'agence turque de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD) a annoncé samedi que le bilan des séismes survenus cette semaine dans le sud-est de la Turquie était porté à 20.665 morts. Près de 93.000 personnes ont été évacuées des zones dévastées par les séismes survenus lundi et plus de 166.000 secouristes sont à pied d'oeuvre sur les lieux de la catastrophe, a indiqué l'AFAD. Quelque 1.891 répliques ont été enregistrée depuis le premier séisme de magnitude 7,8 survenu tôt lundi matin, a ajouté l'agence. Dans le nord de la Syrie voisine, également touché par les séismes, le bilan dépassait vendredi les 3.500 morts. (Reportage Daren Butler; version française Camille Raynaud)