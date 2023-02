Séismes: Le bilan dépasse 24.150 morts en Turquie et Syrie, deux survivants de plus

par Kemal Aslan, Maya Gebeily et Khalil Ashawi ANTAKYA, TURQUIE/JANDARIS, SYRIE (Reuters) - Le bilan des violents séismes survenus lundi dans le sud-est de la Turquie et dans le nord de la Syrie dépasse désormais les 24.150 morts, ont indiqué les autorités samedi, alors qu'en Turquie, les sauveteurs ont pu sortir deux femmes vivantes des décombres d'immeubles effondrés 122 heures après le drame. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent toujours, notamment en Turquie où le bilan pour ce seul pays a été porté samedi à 20.665 morts. Sous le feu des critiques pour la gestion de la catastrophe, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a reconnu vendredi que les autorités auraient dû réagir plus rapidement. En Turquie, Menekse Tabak, l'une des femmes secourues samedi, âgée de 70 ans, était drappée dans une couverture au moment où les secouristes la transportaient vers une ambulance dans la province de Kahramanmaras, selon les images de l'agence de presse turque Anadolu. L'autre rescapée, âgée 55 ans et identifiée sous le nom de Masallah Cicek, a été extraite des débris d'un immeuble effondré à Diyarbakir, la plus grande ville du sud-est de la Turquie, a précisé l'agence. Au total, 67 personnes ont été sorties vivantes des décombres au cours des dernières 24 heures, a déclaré dans la nuit à la presse le vice-président turc Fuat Oktay. Environ 80.000 personnes sont actuellement hospitalisées, tandis que 1,05 million se sont réfugiées dans des abris temporaires, a-t-il ajouté. "Notre principal objectif est de faire en sorte que ces personnes retrouvent une vie normale en leur fournissant un logement permanent dans un délai d'un an, et qu'elles se remettent de leur blessure le plus rapidement possible", a-t-il poursuivi. De nombreuses personnes souffrent toutefois encore du manque de nourriture dans des conditions hivernales difficiles malgré l'envoi de quelque 31.000 secouristes dans la région dans le cadre des efforts de la communauté internationale. PREMIER DÉPLACEMENT DU PRÉSIDENT SYRIEN En Syrie, où le nombre de décès a dépassé les 3.500, le président Bachar Al Assad a effectué vendredi son premier déplacement dans les zones affectées par le séisme, en se rendant notamment dans un hôpital à Alep avec son épouse Asma, selon les médias d'État. Toujours selon ces médias, le gouvernement syrien a approuvé l'acheminement de l'aide humanitaire au niveau des lignes de front, le pays étant en guerre civile depuis 12 ans, ce qui pourrait soulager des millions de personnes désespérées, ont ajouté les médias d'État. Le Programme alimentaire mondial (PAM), de son côté, a fait savoir qu'il était à court de stocks dans le nord-ouest de la Syrie tenu par les rebelles, la guerre dans cette région compliquant les opérations de secours. Le séisme de magnitude 7,8 en Syrie et en Turquie, qui a été suivi par de nombreuses répliques, est considéré comme l'une des sept catastrophes naturelles les plus mortelles du siècle, devant le tsunami de 2011 au Japon et plus très loin des 31.000 personnes tuées par un tremblement de terre en Iran en 2003. Un tremblement de terre de 7,8 dans le nord-ouest de la Turquie en 1999 avait fait plus de 17.000 morts. (Avec la contribution d'Umit Bektas à Antakya, Orhan Coskun à Ankara, Ece Toksabay et Huseyin Hayatsever à Adana, Jonathan Spicer, Daren Butler, Yesim Dikmen et Ali Kucukgocmen à Istanbul; rédigé par Alistair Bell et Clarence Fernandez; version française Claude Chendjou)