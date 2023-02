Séismes : De nouveaux survivants en Turquie, les autorités se concentrent sur les rescapés

Crédit photo © Reuters

par Henriette Chacar et Ali Kucukgocmen KAHRAMANMARAS/ANTIOCHE, Turquie (Reuters) - Un jeune homme de 18 ans a été extrait des décombres d'un immeuble dans le sud de la Turquie, quelque 198 heures après les tremblements de terre meurtriers qui ont frappé le pays, alors que les travailleurs humanitaires se concentrent sur les personnes sans abri dans le froid glacial en Turquie et en Syrie. Le tremblement de terre survenu le 6 février et l'importante réplique qui a suivi quelques heures plus tard ont causé la mort en Turquie et en Syrie voisine de plus de 37.000 personnes, selon les derniers bilans. Un peu plus tôt, des sauveteurs ont sorti vivants des ruines d'un immeuble dans la province turque de Kahramanmaras deux frères de 17 et 21 ans, a rapporté l'agence de presse Anadolu. Les secouristes ont encore travaillé toute la nuit pour trouver des survivants, mais certaines équipes ont commencé à réduire leurs opérations, les basses températures réduisant les chances de survie. Des sauveteurs polonais, qui font partie des nombreuses équipes internationales arrivées par avion dans le pays, ont annoncé qu'ils partiraient mercredi. Dans la ville syrienne d'Alep, en ruines, Martin Griffiths, coordonnateur des secours d'urgence de l'Onu, a déclaré lundi que la phase de sauvetage "touchait à sa fin", l'accent étant mis sur les abris, la nourriture et la scolarisation. Le président syrien Bachar al-Assad a accepté de laisser entrer davantage d'aide de l'Onu en provenance de Turquie, ont indiqué des diplomates lundi en fin de journée, afin d'aider les habitants du nord-ouest de la Syrie, une région contrôlée par les groupes rebelles qui a reçu peu d'aide jusqu'à présent. Raed Al Saleh, responsable des Casques blancs, a dénoncé cet accord de l'Onu, estimant qu'il accordait à Bachar al-Assad un "avantage politique gratuit". LE PRIX À PAYER Dans la ville d'Antioche, dans le sud de la Turquie, des excavatrices ont commencé à démolir des bâtiments fortement endommagés et à déblayer les décombres dans un quartier résidentiel dévasté. Le bilan en Turquie s'élève à 31.643 morts, a indiqué lundi l'Autorité de gestion des catastrophes et des urgences. Le nombre total de morts en Syrie, pays ravagé par plus d'une décennie de guerre civile, s'élève à 5.714, y compris dans les zones tenues par les rebelles. Selon la Confédération turque de l'entreprenariat et du monde des affaires, la catastrophe pourrait coûter 84 milliards de dollars à la Turquie. De son côté, le ministre turc de l'Urbanisation, Murat Kurum, estime que quelque 42.000 bâtiments dans dix villes se sont effondrés, doivent être démolis de toute urgence ou ont été gravement endommagés. Des dizaines d'habitants et de secouristes ont fait part de leur désarroi face au manque d'eau, de nourriture, de médicaments, de sacs mortuaires et de grues au cours des premiers jours qui ont suivi le séisme, et beaucoup ont critiqué la lenteur et la centralisation de la réponse de l'Autorité turque de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD). "Les gens ne sont pas morts à cause du tremblement de terre, ils sont morts à cause des précautions qui n'ont pas été prises plus tôt", a déclaré Said Qudsi qui s'était rendu à Kahramanmaras depuis Istanbul pour enterrer son oncle, sa tante et leurs deux fils, tandis que leurs deux filles étaient toujours portées disparues. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui doit affronter une élection serrée en juin, a reconnu des problèmes dans la réponse initiale mais a déclaré que la situation était désormais sous contrôle. (Avec la contribution de Maya Gebeily, Daren Butler, Ezgi Erkoyun, Jonathan Spicer, Timour Azhari et Mehmet Caliskan, rédigé par Stephen Coates ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)