Séismes au Japon : Les fortes pluies compliquent les opérations de sauvetage

Crédit photo © Reuters

par Kiyoshi Takenaka et Sakura Murakami WAJIMA, Japon (Reuters) - Les sauveteurs étaient toujours lancés dans une course contre la montre mercredi pour rechercher des survivants des séismes qui ont fait au moins 65 morts dans l'ouest du Japon, des opérations compliquées par la pluie et des températures très basses. Des séismes, dont le plus important a atteint une magnitude de 7,6 sur l'échelle de Richter, a frappé la péninsule de Noto le jour du Nouvel An, détruisant des maisons et privant d'aide les zones isolées. De fortes pluies étaient prévues mercredi dans les zones touchées par le séisme, faisant craindre des glissements de terrain susceptibles d'entraver encore davantage les efforts déployés pour libérer les nombreuses personnes encore piégées sous les décombres. Le gouvernement a ouvert une voie maritime pour acheminer de l'aide, et les camions de plus grande taille sont désormais en mesure d'atteindre les zones les plus reculées, a déclaré le Premier ministre Fumio Kishida lors d'une conférence de presse. "Plus de 40 heures se sont écoulées depuis le premier séisme. Il s'agit d'une bataille contre le temps, et je pense que nous sommes à un moment crucial de cette bataille", a-t-il déclaré. Les routes coupées, les infrastructures endommagées, et l'éloignement des zones les plus touchées ont compliqué les opérations de sauvetage. Deux jours après le tremblement de terre, l'étendue des dégâts et le nombre de victimes n'est toujours pas clair. Les maires des villes les plus touchées ont demandé au gouvernement de dégager les routes et d'acheminer rapidement l'aide lors d'une réunion régionale d'urgence sur les catastrophes qui s'est tenue mercredi matin. "Même ceux qui ont échappé de peu à la mort ne peuvent survivre sans eau ni nourriture", a déclaré Masuhiro Izumiya, maire de Suzu. Shigeru Sakaguchi, maire de la ville de Wajima, a déclaré qu'il était reconnaissant des efforts du gouvernement, mais qu'il n'avait reçu jusqu'à présent que 2.000 repas pour quelque 10.000 personnes évacuées. "Certaines personnes ont très froid parce que certaines zones n'ont pas accès à l'électricité et donc au chauffage", a-t-il ajouté. (Reportage Kiyoshi Takenaka, Chris Gallagher à Wajima et Sakura Murakami à Tokyo ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)