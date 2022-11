Séisme en Indonésie, plus de 160 morts

DJAKARTA (Reuters) - Plus de 160 personnes sont mortes lundi dans un tremblement de terre d'une magnitude de 5,6 à Cianjur, une ville de la partie occidentale de l'île de Java.

Le gouverneur de la province de Java occidental, Ridwan Kamil, a confirmé la mort de 162 personnes à la suite du séisme dont l'épicentre était Cianjur, au sud-est de Djakarta, où des bâtiments ont tremblé et des bureaux ont été évacués.

Par ailleurs, 326 personnes ont été blessées, a-t-il précisé.

L'agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB) a déclaré que 25 personnes étaient probablement encore prisonnières des décombres. Plus de 2.200 maisons ont été endommagées et plus de 5.300 personnes ont dû être déplacées à Cianjur, a déclaré son porte-parole Abdul Muhari.

Le phénomène a provoqué des coupures de courant, a déclaré Herman Suherman, un représentant de l'administration de Cianjur.

Le séisme est survenu à 10 kilomètres de profondeur, selon l'agence de météorologie et de géophysique (BMKG).

Dans les deux heures qui ont suivi le séisme, 25 répliques ont été enregistrées, a indiqué l'agence, qui dit redouter des glissements de terrain notamment en cas de fortes pluies.

L'Indonésie est située sur la "ceinture de feu du Pacifique", une zone très active sur le plan sismique.

En 2004, un séisme d'une magnitude de 9,1 avait frappé l'île de Sumatra, dans le nord du pays, et déclenché un impressionnant tsunami qui avait fait 226.000 morts.

(Rédigé par Ananda Teresia, Gayatri Suroyo; version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)