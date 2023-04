Séisme de magnitude 6,6 au large du Panama

5 avril (Reuters) - Un séisme d'une magnitude de 6,6 s'est produit mardi au large des côtes du Panama, a rapporté le Centre américain de veille sismologique (USGS).

Selon l'USGS, la secousse s'est produite dans l'océan Pacifique à 72 kilomètres au sud de Boca Chica, dans la province de Chiriqui, et son épicentre était situé à une profondeur de 10 kilomètres. Aucune alerte a tsunami n'a été déclenchée. Les autorités locales ont déclaré qu'aucun dégât n'avait pour l'instant été signalé. Aucun dégât n'a non plus été signalé au Costa Rica, a annoncé la commission nationale en charge des urgences. (Reportage Nilutpal Timsina; version française Camille Raynaud)