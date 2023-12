Séisme de magnitude 4,6 au large de Taïwan, secousses mineures

(Reuters) - Un séisme de magnitude 4,6 a frappé tôt dimanche le large de la côte orientale de Taïwan, a déclaré le bureau météorologique de l'île, précisant que les secousses ressenties ont été mineures. L'épicentre du séisme se trouvait dans la mer, au large du comté de Taitung, à une profondeur de 16,5 km, a précisé le bureau météorologique. Seules des secousses mineures ont été signalées dans le comté, une région essentiellement rurale. Le tremblement de terre n'a pas été ressenti dans la capitale Taipei. Taïwan se trouve près de la jonction de deux plaques tectoniques et est sujette aux tremblements de terre. (Reportage Gokul Pisharody et Ben Blanchard à Taipei; version française Camille Raynaud et Kate Entringer)