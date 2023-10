Séisme dans l'ouest de l'Afghanistan, plus de 2.000 morts

Crédit photo © Reuters

par Mohammad Yunus Yawar KABOUL (Reuters) - Plus de 2.000 personnes ont été tuées et 9.000 autres blessées dans un séisme qui a frappé samedi l'ouest de l'Afghanistan, a déclaré dimanche le gouvernement des taliban. Plusieurs tremblements de terre, dont l'un de magnitude 6,3, se sont produits samedi à 35 kilomètres au nord de la ville d'Hérat, a déclaré l'Institut géologique américain (USGS). Janan Sayeeq, porte-parole du ministère chargé de la gestion des catastrophes, a fait état d'un bilan de 2.053 tués et 9.240 blessés. Des centaines de maisons ont été détruites ou endommagées. "Les gens ont quitté leurs maisons, nous sommes tous dans la rue", a déclaré une habitante d'Herat, Naseema, dans un message à Reuters, ajoutant que des répliques étaient encore ressenties. Plus de 200 dépouilles ont été acheminées dans les hôpitaux de la région, a déclaré un responsable des autorités de santé à Herat, ajoutant que la plupart des victimes étaient des femmes et des enfants. "Les corps ont été placés dans plusieurs endroits : bases militaires, hôpitaux", a-t-il dit. Des lits ont été installés devant le principal hôpital d'Herat afin de recevoir des blessés. Deux minarets médiévaux de la ville ont été endommagés, des photos diffusées sur les réseaux sociaux montrant des fissures sur les édifices. Le directeur du bureau politique des taliban au Qatar, Suhail Shaheen, a demandé, dans un message aux journalistes, l'envoi d'une aide d'urgence sous forme de denrées, eau potable, médicaments, vêtements et tentes. Le système de santé afghan, presque entièrement dépendant de l'assistance internationale, a subi de sévères restrictions depuis le retour des taliban au pouvoir à Kaboul en août 2021 et l'interruption de nombreuses aides. En août dernier, un porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a déclaré que l'organisation ne serait probablement plus en mesure de gérer 25 hôpitaux dans le pays, faute de financement suffisant. Dans un message diffusé dimanche, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que 500 victimes avaient été transportées dans le principal hôpital régional de la province d'Herat. La région compte au total quelque 200 installations de santé publiques, a ajouté l'OMS, précisant que la plupart étaient de petites structures et que les difficultés logistiques compliquaient les opérations de secours, en particulier dans les zones reculées. (Reportage Mohammad Yunus Yawar à Kaboul; version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse)