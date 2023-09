Séisme au Maroc: Pas de querelle diplomatique, la France prête à aider, affirme Colonna

PARIS (Reuters) - La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a balayé lundi toute idée d'une querelle diplomatique entre Paris et Rabat qui n'a pour l'heure pas accepté l'aide de la France après avoir subi l'un des pires tremblements de terre de son histoire. Les relations entre les deux pays se sont tendues ces dernières années, notamment sur la question du Sahara occidental. Le Maroc n'a pas d'ambassadeur à Paris depuis janvier. "C'est une mauvaise querelle, tout à fait déplacée. Le Maroc est souverain, il est seul en mesure de déterminer ses besoins", a déclaré Catherine Colonna sur le plateau de BFMTV. Rabat a accepté l'aide de l'Espagne, du Royaume-Uni, du Qatar et des Emirats arabes unis. La ministre française des Affaires étrangères a affirmé que la France était "à la disposition des autorités marocaines" et "prête" à aider le Maroc. Catherine Colonna a également annoncé avoir débloqué une aide de cinq millions d'euros issue de la réserve d'urgence du ministère des Affaires étrangères destinée aux ONG sur place. Les responsables français n'ont de cesse de minimiser les tensions entre les deux pays, mais une visite du président Macron a été repoussée plusieurs fois lors de l'année écoulée. Sur France 2, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a estimé lundi que le Maroc, un pays "frère", "était capable de répondre à ce genre de difficultés tout seul". Les deux pays continuent d'échanger, a confirmé Catherine Colonna, qui a évoqué la présence du roi du Maroc en France lors du séisme. "Je crois qu’il était dans notre pays, qu’il est rentré samedi, a présidé une réunion de crise avec tous ses ministres autour de lui", a déclaré Catherine Colonna. La ministre des Affaires étrangères a confirmé la mort de quatre citoyens français dans le séisme qui a tué au total plus de 2.000 personnes dans un bilan toujours provisoire. Selon le Quai d'Orsay, plus de 51.000 Français vivent au Maroc. La France compte une diaspora marocaine d'environ 1,5 million de personnes, dont 670.000 binationaux, selon l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. (Reportage par John Irish, Nicolas Delame; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)