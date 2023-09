Séisme au Maroc : Le Quai d'Orsay a activé le fonds d'action extérieure des collectivités territoriales

(Reuters) - Le ministère français des Affaires étrangères a activé le fonds d'action extérieure des collectivités territoriales afin d'appuyer des actions de solidarité qui seront déployées au bénéfice des populations touchées par le puissant séisme qui a frappé vendredi soir le Maroc, a annoncé samedi le Quai d'Orsay dans un communiqué. "Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères active, à la demande de la ministre Catherine Colonna, le fonds d'action extérieure des collectivités territoriales afin d'appuyer des actions de solidarité qui seront déployées en accord avec les autorités marocaines au bénéfice des populations touchées par le séisme", a indiqué le Quai d'Orsay. Le ministère a précisé que plusieurs collectivités territoriales l'avaient déjà approché afin de proposer leur aide, pour un montant de près de deux millions d'euros. Plusieurs entreprises ont également fait part au ministère "de leur intention de contribuer financièrement ou en nature à l'appui que la France apportera aux victimes du tremblement de terre, en accord avec les autorités marocaines", était-il ajouté dans le communiqué. Un puissant séisme a frappé tard vendredi soir le Maroc, faisant plus d'un millier de morts, des centaines de blessés, détruisant des bâtiments et semant la panique parmi la population dans de nombreuses villes du pays. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé que la Tour Eiffel serait éteinte samedi soir à 23h00 (21h00 GMT) en hommage aux victimes du tremblement de terre, ont rapporté plusieurs médias français. Une réunion extraordinaire de l'Association internationale des maires francophones, dont Anne Hidalgo est la présidente, doit se tenir lundi pour évaluer l'aide à apporter, ont précisé les médias. (Rédigé par Camille Raynaud)