Sécurité : La Russie exhorte Washington à négocier sérieusement

MOSCOU, 17 décembre (Reuters) - La Russie a rendu publiques vendredi les "garanties de sécurité" qu'elle réclame à l'Otan et l'Occident, dont la promesse de cesser toute activité militaire en Ukraine et en Europe de l'Est et de mettre fin à l'élargissement de l'Alliance, tout en jugeant "peu encourageante" la réponse obtenue jusqu'à présent.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, qui a transmis ces doléances à la secrétaire d'Etat adjointe américaine Karen Donfried lors d'un entretien mercredi à Moscou, a appelé les Etats-Unis à prendre ces propositions au sérieux et à entamer des discussions dès samedi.

Dans un contexte de fortes tensions diplomatiques entre Moscou et Washington sur le dossier ukrainien, la Russie a mis en garde il y a un semaine contre le risque d'une confrontation majeure avec l'Occident si les États-Unis et leurs alliés ne réfléchissaient pas sérieusement à apporter des gages de sécurité à Moscou.

Selon Washington, la Russie a massé plus de 100.000 soldats aux frontières de l'Ukraine, prélude possible à une invasion. Moscou nie toute intention belliqueuse, dénonce le comportement agressif de Kiev et des Occidentaux et déclare que ces mouvements de troupes sont de nature purement défensive.

L'agence RIA a résumé vendredi les principales propositions de Moscou.

La Russie exige ainsi que l'Otan renonce à toute expansion vers l'Est et à sa promesse d'intégrer l'Ukraine, ce à quoi l'Alliance a déjà opposé une fin de non-recevoir.

Elle demande également qu'aucune troupe ou équipement militaire supplémentaire ne soit déployé en dehors des pays qui constituaient l'Alliance en mai 1997 - avant le début de l'expansion vers l'Est - sauf cas exceptionnels et en accord avec Moscou.

La Russie réclame aussi l'abandon de toute activité militaire de l'Otan en Ukraine, en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale.

Elle veut obtenir la garantie que l'Alliance ne déploiera pas de missiles à portée de son territoire et limitera toute manoeuvre militaire à une seule brigade, ce dans une région frontalière convenue à l'avance.

Moscou propose encore la création de lignes téléphoniques d'urgence et un engagement à résoudre pacifiquement toute dispute et à s'abstenir de tout recours à la force.

(Reportage Maxim Rodionov, écrit par Tom Balmforth; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)