Sécurité en Europe: USA et Russie vantent leur fermeté

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis et la Russie ont chacun de leur côté assuré lundi avoir fait preuve de fermeté lors de leur rencontre consacrée à la sécurité en Europe à Genève, tout en laissant la porte ouverte à de nouvelles discussions.

La secrétaire d'Etat adjointe Wendy Sherman a assuré que la délégation américaine avait rejeté sans l'ombre d'une ambiguïté les propositions russes visant à empêcher l'adhésion de nouveaux pays à l'Otan, une préoccupation brandie par Moscou pour justifier d'avoir massé des troupes à la frontière avec l'Ukraine depuis plusieurs mois.

Evoquant huit heures d'échanges "francs et directs" avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, la responsable de l'administration Biden s'est dite prête à discuter rapidement et plus en profondeur des questions bilatérales, mais à condition que Moscou entre dans une logique de désescalade.

"La Russie peut en apporter la preuve en renvoyant ses troupes dans leurs casernes", a-t-elle dit pendant une conférence de presse.

Sergueï Riabkov a affirmé de son côté que la Russie ne "menace personne", ne "lance pas d'ultimatum", assurant qu'il est dans l'intérêt de l'Alliance atlantique de "faire un geste" pour répondre aux préoccupations de Moscou.

"Si cela ne se produit pas, ce serait une erreur de la part de l'Otan et cela porterait atteinte à sa propre sécurité", a-t-il mis en garde.

Jugeant néanmoins "possible" un accord avec les Etats-Unis, malgré des positions "aux antipodes sur ce qu'il faut faire", il a souligné que cela nécessiterait des compromis et un respect par les deux pays de leurs intérêts mutuels.

(Simon Lewis, Arshad Mohammed, Doina Chiacu et Daphne Psaledakis, version française Tangi Salaün)