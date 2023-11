Sécurité de l'IA : Elon Musk souhaite un arbitre indépendant

Sécurité de l'IA : Elon Musk souhaite un arbitre indépendant













BLETCHLEY PARK, Angleterre, 1er novembre (Reuters) - E lon Musk s'est dit favorable lors du premier sommet sur la sécurité de l'intelligence artificielle (IA) à ce qu'une autorité indépendante puisse superviser les entreprises qui développent des technologies relevant de l'IA et tirer la sonnette d'alarme en cas de dérive. "Ce que nous visons vraiment ici, c'est la création d'un cadre de réflexion pour qu'il y ait au moins un arbitre tiers, un arbitre indépendant, qui puisse observer ce que font les principales entreprises d'IA et au moins tirer la sonnette d'alarme s'il y a des inquiétudes", a dit le milliardaire aux journalistes qui assistent au sommet à Bletchley Park, dans le centre de l'Angleterre. "Je ne sais pas quelles sont les règles les plus justes, mais il faut commencer par comprendre avant de surveiller", a ajouté le patron de Tesla et de la plateforme X (anciennement Twitter). Elon Musk a tenu ces propos après la publication par la Grande-Bretagne d'une déclaration signée par 28 pays ainsi que l'Union européenne, qui définit un programme en deux volets axé sur l'identification des risques liés à l'IA, l'amélioration de la compréhension scientifique de ces risques et l'élaboration de politiques transnationales visant à les atténuer. "Je pense que les personnes travaillant dans le domaine de l'IA s'inquiètent beaucoup de voir les gouvernements en quelque sorte se précipiter pour établir des règles avant de savoir quoi faire", a déclaré Elon Musk. "Je pense qu'il est peu probable que cela se produise", a-t-il toutefois ajouté. (Reportage William James, version française Augustin Turpin, édité par Tangi Salaün)