Sébastien Lecornu se rendra au Liban la semaine prochaine

PARIS (Reuters) - Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, sera au Liban à partir de mercredi pour rencontrer les dirigeants libanais dont le Premier ministre par intérim Najib Mikati et se rendra jeudi sur une base de la Finul, la mission des Nations unies, a déclaré son ministère dimanche. Sébastien Lecornu entend ainsi réaffirmer "l'attachement (de la France) à la stabilité du Liban" dans le contexte du conflit israélo-palestinien, a déclaré son porte-parole à Reuters, confirmant de précédentes déclarations du ministère à l'AFP. L'armée israélienne et le Hezbollah libanais se livrent à des échanges de tirs quotidiennement depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas il y a trois semaines. La Finul, dont la France est l'un des principaux pays contributeurs avec près de 700 hommes, a annoncé dimanche qu'un de ses membres avait été blessé la veille dans un bombardement sur une position du sud du Liban proche de la frontière avec Israël. Son QG près de la ville côtière de Naqoura a également été endommagé par un projectile tombé dans l'enceinte de la base. (Tassilo Hummel, Jean-Stéphane Brosse pour le service français)