SEB annonce le succes de l'émission d'un Schuldschein

* EMET AVEC SUCCES UN NOUVEAU SCHULDSCHEIN DE 650 MILLIONS D'EUROS * ANNONCE LE SUCCÈS D'UN NOUVEAU PLACEMENT PRIVÉ DE TYPE SCHULDSCHEIN, D'UN MONTANT DE 650 MEUR RÉPARTI EN QUATRE MATURITÉS DE 3, 5, 7 ET 10 ANS * LE PLACEMENT A ÉTÉ FORTEMENT SURSOUSCRIT, AVEC UN LIVRE D'ORDRES COMPOSÉ DE 37 INVESTISSEURS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX * CETTE NOUVELLE ÉMISSION S'INSCRIT DANS LE CADRE D'UNE POLITIQUE DE GESTION ACTIVE DE LA FLEXIBILITÉ FINANCIÈRE DU GROUPE * CETTE NOUVELLE ÉMISSION PERMETTRA AU GROUPE SEB DE : REFINANCER DE LA DETTE ARRIVANT À MATURITÉ EN DÉCEMBRE 2023 ET EN 2024 * CETTE NOUVELLE ÉMISSION PERMETTRA AU GROUPE SEB : D'ALLONGER LA MATURITÉ MOYENNE DE SA DETTE, 80% DE CETTE ÉMISSION ÉTANT D'ÉCHÉANCE SUPÉRIEURE À 5 ANS * CETTE NOUVELLE ÉMISSION PERMETTRA AU GROUPE SEB DE : BÉNÉFICIER DE CONDITIONS DE FINANCEMENT TRÈS ATTRACTIVES