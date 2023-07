Séance stable à Wall Street, qui finit juillet dans le vert

par Echo Wang NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère hausse lundi, ses principaux indices ayant peu bougé en cette ultime séance du mois de juillet, alors que les investisseurs étaient tournés vers les résultats, dont Amazon et Apple, et les indicateurs économiques, notamment sur l'emploi, attendus cette semaine. L'indice Dow Jones a gagné 0,28%, ou 100,24 points, à 35.559,53 points. Le S&P-500, plus large, a pris 6,73 points, soit 0,15%, à 4.588,96 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 29,37 points (0,21%) à 14.346,02 points. Les trois principaux indices de Wall Street ont enregistré des gains sur l'ensemble du mois de juillet, portés par des résultats trimestriels solides et par l'espoir d'un atterrissage doux de l'économie américaine, alors que le ralentissement de l'inflation a alimenté l'hypothèse d'une fin du cycle de resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). Notant l'absence de direction claire au cours de la séance du jour, Ross Mayfield, analyste chez Baird dans le Kentucky, a estimé que cela était probablement la conséquence de l'éventail de données attendues à court-terme. D'après des données Refinitiv arrêtées vendredi, il est attendu que les résultats trimestriels des entreprises du S&P-500 soient en baisse de 6,4% en rythme annuel, contre un repli de 7,9% anticipé lundi dernier. Parmi les principaux catalyseurs de Wall Street en juillet, les valeurs à forte croissance, comme Alphabet, Meta Platforms ou encore le fabricant de puces Intel, qui ont communiqué des résultats supérieurs aux prévisions. Alors qu'elle a de nouveau relevé ses taux d'intérêt la semaine dernière, après une pause en juin, la Fed parvient à "jouer les équilibristes" pour enrayer l'inflation sans provoquer de récession, a déclaré le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, ajoutant que la banque centrale étudierait les données pour déterminer si une nouvelle hausse sera nécessaire en septembre. Huit des onze principaux secteurs du S&P-500 ont terminé la séance dans le vert, au premier rang desquels l'énergie, en hausse de 2%. "La chose principale est le pétrole. Nous sommes au-dessus de 80 dollars le baril (...), soit le niveau d'avant le déclin provoqué par la crise bancaire", a commenté Jay Hatfield, directeur général d'Infrastructure Capital Advisors, à New York. Côté valeurs, parmi les mouvements à noter, le fournisseur de services financiers SoFi Technologies a bondi de 19,9% après la publication de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu. Johnson & Johnson a reculé de 4%, pesant sur le Dow Jones, après qu'un juge américain a rejeté une tentative du laboratoire pour régler à l'amiable des dizaines de milliers de plaintes liées à ses produits à base de talc. Adobe a progressé de 3,3%, faisant mieux que ses pairs du secteur technologique, après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation à "surperformance". (version française Jean Terzian)