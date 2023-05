Séance prudente en vue pour commencer une semaine à risque (actualisé)

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont signalées sans grand changement mardi à l'ouverture, dans l'attente des annonces de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne. Les contrats à terme sur indices laissent présager un recul de 0,03% pour le CAC 40 parisien, une hausse de 0,13% pour le Dax à Francfort, de 0,2% pour le FTSE à Londres et de 0,12% pour l'EuroStoxx 50. Les investisseurs s'attendent largement à ce que la Fed annonce mercredi à l'issue de sa réunion monétaire une augmentation de ses taux d'un quart de point. Ils seront surtout attentifs à d'éventuels commentaires sur la trajectoire future de sa politique monétaire alors qu'un statu quo de la banque centrale des Etats-Unis est anticipé. La BCE devrait également relever ses taux jeudi, pour une septième fois consécutive, mais la probabilité d'une augmentation de 50 points de base n'est pas à exclure, comme l'a rappelé récemment Isabel Schnabel, membre du directoire. En Australie, la RBA a déjoué les anticipations des marchés en relevant son principal taux directeur d'un demi-point et en laissant entendre que son resserrement monétaire pourrait se poursuivre face à l'inflation. La suite de la journée sera animée entre autres par les derniers indices PMI sur l'activité du secteur manufacturier dans la zone euro, une première estimation de l'inflation dans l'union monétaire en avril et les données mensuelles de la BCE sur les prêts bancaires aux entreprises. En Allemagne, les ventes au détail ont accusé un repli inattendu en mars, de 2,4% contre +0,4% attendu par le consensus Reuters. VOIR AUSSI: GRAPHES-Cinq questions pour la BCE avant la réunion de jeudi LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Wall Street a fini stable lundi en attendant la réunion de la Fed. Le Dow Jones a perdu 0,14% à 34.051,7, le S&P-500 0,04% à 4.167,87 et le Nasdaq Composite 0,11%, à 12.212,60. JPMorgan a gagné 2,1%. La première banque américaine va payer 10,6 milliards de dollars au Fonds fédéral de garantie des déposants pour prendre le contrôle de la plupart des actifs de la banque en faillite First Republic. "Il faut espérer que la crise bancaire soit terminée, mais d'autres problèmes pourraient surgir à un moment ou à un autre", a déclaré Tim Ghriskey chez Ingalls & Snyder. L'indice KBW du secteur bancaire a cédé 2,7%. EN ASIE Après avoir inscrit un pic depuis janvier 2022, le Nikkei à la Bourse de Tokyo (+0,12%) a réduit ses gains, freiné par le repli des valeurs financières. Les marchés actions en Chine sont fermés l'occasion des vacances de la Fête du Travail. L'indice Hang Seng de Hong Kong varie peu, l'annonce d'une contraction inattendue de l'activité manufacturière chinoise au mois d'avril alimentant les préoccupations sur la reprise économique du pays. CHANGES Le dollar recule très légèrement face aux autres grandes devises (+0,55%) après être monté la veille à son plus haut niveau en près de deux semaines grâce à la progression de l'indice ISM manufacturier. L'euro est peu changé autour de 1,0989 dollar. Le dollar australien bondit de 1,19% après la hausse inattendue du taux directeur de la RBA. "Selon moi, la RBA estime qu'il est nécessaire que son taux directeur soit d'au moins 4% avant d'envisager une pause dans son cycle de hausse de taux", a déclaré Ray Attrill, chez National Australia Bank. "Il est très probable qu'une autre hausse soit prévue, mais il reste à savoir si elle aura lieu dès le mois de juin. TAUX Sur le marché obligataire européen, qui rouvre après un week-end prolongé, le dix ans allemand affiche une forte hausse après le rachat par JPMorgan de la plupart des actifs de First Republic Bank. Le rendement du Bund grimpe de dix points de base dans les premiers échanges, à 2,414%. Son équivalent américain, qui s'est envolé la veille avec cette information, est désormais en léger repli à 3,5624%. PÉTROLE Le marché pétrolier en baisse modérée en réaction à la contraction de l'indice PMI manufacturier officiel chinois et aux anticipations d'une hausse de taux aux Etats-Unis. Le Brent cède 0,28% à 79,09 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,3% à 75,43 dollars.