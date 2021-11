Séance prudente en Europe avant la Fed

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont quasiment inchangées mercredi en début de séance, la prudence dominant avant le rendez-vous très attendu de la Réserve fédérale américaine (Fed) dans la soirée.

À Paris, le CAC 40 perd 0,08% à 6.921,60 points vers 08h50 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,09% et à Francfort, le Dax recule de 0,12%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,05%, le FTSEurofirst 300 abandonne 0,05% et le Stoxx 600 perd 0,03%.

Le comité de politique monétaire de la Fed, réuni depuis mardi, annoncera ses décisions de politique monétaire à 18h00 GMT et Jerome Powell, le président de l'institution, donnera une conférence de presse peu après.

Les analystes de Saxo Bank s'attendent à une réduction d'environ 15 milliards de dollars par mois du programme de rachats d'actifs mais soulignent deux incertitudes sur cette réunion: la composition de ce 'tapering' et les commentaires de Jerome Powell sur l'inflation.

"De plus en plus d'éléments indiquent que l'inflation temporaire va être plus durable que prévu. Cela va conditionner les anticipations de hausses des taux directeurs. Peu importe les réponses qui seront apportées ce soir, il faut s'attendre à un fort rebond de la volatilité", ont-ils écrit dans leur note.

Côté valeurs, Bouygues est quasi stable (-0,14%) après avoir annoncé le dépôt d'une offre engageante pour le rachat d'Equans, l'entité de services multi-techniques d'Engie (-0,22%).

Nexans chute de 4,41%, les analystes de J.P. Morgan et de Credit Suisse soulignant un chiffre d'affaires du troisième trimestre inférieur aux attentes et des prévisions annuelles inchangées.

Toujours du côté du SBF 120, Verallia cède 2,37% après l'annonce par Horizon Investment Holdings de la vente sa participation restante dans le groupe verrier tandis que Imerys grimpe 1,71% après avoir notamment précisé son objectif d'excédent brut d'exploitation courant pour 2021.

A Francfort, Lufthansa gagne 3,95% après avoir dégagé son premier bénéfice d'exploitation trimestriel depuis la crise sanitaire et BMW grappille 0,49% après un bénéfice meilleur qu'attendu.

Le groupe allemand de mode en ligne Zalando lâche 2,26% en réaction à la chute de son profit au troisième trimestre.

(Laetitia Volga, édité par Nicolas Delame)