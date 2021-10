Séance calme en vue pour les actions européennes

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement mardi à l'ouverture, la prudence devant modérer la prise de risque alors que les préoccupations liées à la croissance économique et à l'inflation restent de mise.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,1% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent un gain de 0,1% pour le Dax à Francfort, de 0,03% pour le FTSE à Londres et de 0,06% pour l'EuroStoxx 50.

Les marchés européens ont entamé la semaine à reculons lundi après le ralentissement de la croissance économique chinoise au plus bas en un an et les craintes d'inflation, ravivées par les nouveaux plus hauts atteints pour les cours du brut.

L'accalmie sur le marché pétrolier et sur le marché des emprunts d'Etat devrait permettre aux actions de revenir à l'équilibre.

Les nombreux résultats d'entreprises attendus dans la semaine, avec notamment ce mardi Danone, Johnson & Johnson ou en après-Bourse Kering et Netflix, devraient bien occuper les investisseurs qui chercheront à avoir une meilleure idée de la façon dont les entreprises ont fait face à la pandémie et à l'impact de la hausse des prix le trimestre dernier.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini lundi en ordre dispersé, soutenue par les grandes valeurs de la "tech" mais freinée par les inquiétudes liées au ralentissement de l'économie chinoise.

L'indice Dow Jones a cédé 0,1% à 35.258,61 points, le S&P-500, plus large, a pris 0,34% à 4.486,46 points et le Nasdaq Composite a avancé de 0,84% à 15.021,81 points.