Séance calme en vue à Wall Street avant les inscriptions au chômage

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en petite hausse jeudi à l'ouverture et les Bourses européennes évoluent sur de très faibles écarts et dans des volumes limités à mi-séance, les investisseurs reprenant leur souffle à deux jours du nouvel an après une bonne séquence pour les actifs risqués sur fond d'optimisme quant aux perspectives économiques.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones, de 0,2% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,25% pour le Nasdaq.

Si ce dernier a terminé en baisse mercredi, le Dow Jones et le S&P-500 ont établi des records de clôture. Ces trois indices boursiers sont en passe de connaître leur troisième année consécutive de gains, dopés par des mesures de relance budgétaire et monétaire historiques. Le S&P 500 affiche pour l'instant une hausse de 27,6% sur l'ensemble de 2021.

À Paris, le CAC 40, qui a dépassé en séance mercredi les 7.200 points pour la première fois, gagne 0,24% à 7.178,59 vers 12h45 GMT.

À Francfort, le Dax avance de 0,03% et à Londres, le FTSE cède 0,06% après avoir atteint la veille un plus haut depuis février 2020 au terme d'un week-end prolongé.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en hausse de 0,17%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,35% et le Stoxx 600 de 0,24%. Les volumes sur ce dernier et le CAC 40 représentent environ 10% de leur moyenne quotidienne des 30 dernières séances.

Les marchés actions ont atteint ces derniers temps des plus hauts alors que les craintes sur l'impact à long terme de la pandémie de COVID-19 sur la reprise économique se sont estompées.

En dépit d'inquiétudes persistantes, il semblerait que le variant Omicron du coronavirus, hautement contagieux, soit moins mortel que ce que l'on craignait, a déclaré Holger Schmieding, économiste en chef chez Berenberg.

"Les marchés recommencent à négocier le scénario de la reprise pour 2022", a-t-il ajouté, soulignant que le niveau plus élevé des rendements obligataires reflétait ces attentes et la perspective d'un ralentissement du soutien des banques centrales.

Du côté des indicateurs économiques, les investisseurs suivront les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis à 13h30 GMT. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street, Biogen perd 6% après que Samsung BioLogics a démenti une information de presse selon laquelle le groupe sud-coréen était en discussions pour racheter le laboratoire américain.

VALEURS EN EUROPE

Le secteur européen de la technologie affiche la plus forte hausse du jour pour le moment et gagne 0,77%, ce qui lui permet d'effacer une partie des pertes enregistrées mercredi.

A l'opposé, le compartiment automobile accuse le plus important repli: son indice Stoxx abandonne 0,33%.

CHANGES

Après avoir cédé près de 0,3% mercredi, le dollar avance de 0,13% contre un panier d'autres grandes devises, soutenu par l'optimisme prudent des cambistes quant aux conséquences économiques de la nouvelle vague épidémique.

L'euro perd dans le même temps 0,26%, à 1,1319 dollar.

TAUX

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans recule à 1,5289%, soit un repli d'environ un point de base, après avoir inscrit mercredi un pic d'un mois à 1,56%.

Le dix ans allemand cède également un peu de terrain en revenant à -0,2%, contre un plus haut en séance à -0,171%, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis le 4 novembre..

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en baisse après des informations selon lesquelles la Chine, premier importateur mondial de brut, a réduit de 11% un premier volet de quotas d'importation de brut pour 2022.

"Le sentiment du marché s'est affaibli en raison des craintes que le gouvernement chinois ne prenne des mesures plus strictes contre les [raffineurs indépendants]", a déclaré un analyste basé à Singapour.

Le Brent perd 0,66% à 78,71 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,76% à 75,98 dollars.

(Laetitia Volga, édité par)