Séance calme en vue à la veille de l'inflation américaine

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement mardi à l'ouverture à la veille des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis. Les contrats à terme indiquent une progression de 0,07% pour le CAC 40 parisien, de 0,17% pour le FTSE à Londres, une stabilité pour le Dax à Francfort et un repli de 0,02% pour l'EuroStoxx 50. A l'image de la séance de lundi, la journée devrait être calme sur les marchés financiers en l'absence de rendez-vous économique majeur. Le prochain test est fixé à mercredi avec la publication des statistiques mensuelles des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui pourraient montrer si les marchés ont raison ou tort d'anticiper une pause dans la remontée des taux de la Réserve fédérale. Le consensus Reuters table sur une stagnation de l'inflation à 5% sur un an. L'attention des marchés se porte en attendant vers la rencontre dans la journée entre le président américain Joe Biden et les leaders républicains au Congrès, dont le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, pour tenter de trouver un compromis sur le plafond de la dette et éviter un éventuel défaut de paiement des Etats-Unis. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi à l'issue d'une séance sans direction claire lors de laquelle les investisseurs ont digéré les résultats décevants de Tyson Foods (-16,4%) et de Catalent (-25,74%), en gardant avant tout en tête les données sur l'inflation aux Etats-Unis attendues cette semaine. [.NFR] L'indice Dow Jones a cédé 0,17%, ou 55,69 points, à 33.618,69 points, le S&P-500 a pris 1,87 point, soit 0,05%, à 4.138,12 points et le Nasdaq Composite a avancé de 21,50 points (+0,18%) à 12.256,92 points. Les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant une séance stable. EN ASIE Le Nikkei à la Bourse de Tokyo a gagné 1,01%, soutenu par les valeurs de la sidérurgie et les compagnies maritimes après des bons résultats d'entreprises dans ces secteurs. Les places chinoises passent dans le rouge à l'approche de la clôture alors les chiffres de la balance commerciale d'avril ont montré une baisse inattendu des importations (-7,9%) et une hausse un peu moins importante que prévu des exportations (+8,5%). L'indice CSI 300 abandonne 0,52% et le SSE Composite de Shanghai 0,68%. CHANGES Le dollar est stable alors qu'une enquête de la Fed a montré que, si les conditions de crédit pour les entreprises et les ménages américains se sont durcies au premier trimestre, cela est probablement dû à l'impact des hausses de taux plutôt qu'à de graves tensions dans le secteur bancaire. "L'enquête n'a pas été aussi mauvaise que prévu. Il y a toujours un resserrement des conditions de crédit à venir (...) mais à ce stade, elle ne laisse pas présager d'un 'credit crunch'", a déclaré Rodrigo Catril, stratège à la National Australia Bank. L'euro recule de 0,08% à 1,0995 dollar. TAUX Les rendements des bons du Trésor américain sont en légère baisse, sous 3,5% pour le dix ans et sous le seuil de 4% pour le deux ans. Sur le marché européen, le dix ans allemand est inchangé à 2,318%. PÉTROLE Le marché du pétrole baisse en attendant les chiffres de l'inflation américaine mercredi. Le Brent abandonne 0,75% à 76,43 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,77% à 72,6 dollars. (Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)