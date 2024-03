Séance boursière indécise en vue en Europe avec plusieurs rendez-vous à suivre

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note hésitante mercredi avant la publication de plusieurs indicateurs macroéconomiques, dont les ventes au détail en zone euro et des statistiques sur le marché américain du travail. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait grappiller 0,06% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait également grignoter 0,06%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait avancer de 0,13%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu inchangé. La tendance devrait être globalement prudente alors que le marché prendra connaissance à 10h00 GMT des données sur les ventes au détail en zone euro pour le mois de janvier. Cette statistique est susceptible de fournir des indications sur l'évolution de la conjoncture dans le bloc monétaire alors que les chiffres définitifs mensuels des PMI ont montré mardi que l'activité du secteur privé en zone euro était sur le point de renouer avec la croissance. A lire aussi... Aux Etats-Unis, en attendant la publication vendredi du rapport mensuel officiel sur l'emploi, les investisseurs analyseront les chiffres de l'enquête ADP et le rapport Jolts sur les offres d'emplois. Ils surveilleront aussi la publication du Livre beige de la Réserve fédérale américaine, qui sert de base de travail à son comité de politique monétaire (FOMC) alors que son président, Jerome Powell, doit s'exprimer dans la journée devant le Congrès. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette baisse mardi, sous l'effet du repli des valeurs technologiques, Apple notamment. L'indice Dow Jones a cédé 1,04%, ou 404,64 points, à 38.585,19 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 52,3 points, soit 1,02%, à 5.078,65 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 267,92 points (1,65%) à 15.939,59 points. Des données publiées dans la journée dressent un tableau contrasté de l'économie américaine: si la croissance de l'activité du secteur des services a ralenti en février, sur fond de recul du chômage, l'indice des nouvelles commandes a atteint un plus haut de six mois, suggérant une solidité sous-jacente du secteur. Certains analystes voient dans le repli du jour du secteur technologique, de 1,2%, une prise de bénéfices consécutive aux gains enregistrés dernièrement par le secteur et son bond de 56% l'an dernier. Apple a perdu 2,8%, un cabinet d'études indiquant que les ventes d'iPhone en Chine ont baissé de 24% sur un an sur les six premières semaines de l'année. Tesla a reculé de 3,9% à la suite d'un incendie dans sa "gigafactory" européenne près de Berlin où la production a été suspendue. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a fini en repli de 0,02% à 40.090,78 points, deuxième séance consécutive dans le rouge sur fond de prises de bénéfice après le pic historique de l'indice au-dessus des 40.000 points lundi. Le Topix, plus large, a gagné 0,39% à 2.730,67 points. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon), en repli une bonne partie de la séance, s'est retourné pour prendre 0,46%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai a reflué de 0,26% et le CSI 300 a abandonné 0,41%, l'absence de mesures de relance majeures de la part de Pékin continuant de peser sur le moral des investisseurs. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: CHANGES/TAUX Le dollar recule légèrement (-0,09%) face à un panier de devises de référence. L'euro se négocie pratiquement inchangé à 1,0861 dollar et la livre sterling à 1,2706 dollar (+0,02%). Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans avance d'environ deux points de base, à 4,1584%, après avoir reculé la veille à un plus bas d'un mois, à 4,112%. Le rendement du Bund allemand de même échéance s'affiche à 2,328%, quasiment stable. PÉTROLE Le marché pétrolier rebondit légèrement avec des signes de resserrement de l'offre, l'Arabie saoudite ayant notamment relevé ses tarifs de brut vers l'Asie. Le Brent avance de 0,3% à 82,29 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,38% à 78,45 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)