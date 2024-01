Séance atone en vue en Europe avant la Fed et les résultats

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note atone mercredi après plusieurs séances dans le vert et avant l'annonce les décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed), ainsi que la publication de nombreux résultats et indicateurs économiques, dont les chiffres mensuels de l'inflation dans plusieurs pays de la zone euro. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien, qui a inscrit mercredi un record historique à 7.686,03 points, devrait perdre 0,09% à l'ouverture mercredi après cinq séances consécutives de hausse. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,11%. Le FTSE 100 à Londres devrait grappiller 0,06%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,11%. La Fed publiera à 19h00 GMT un communiqué de politique monétaire à l'issue de deux jours de débats du FOMC, qui sera suivi une demi-heure plus tard d'une conférence de presse de son président, Jerome Powell, au cours de laquelle le marché espère y déceler des indices sur l'évolution des taux d'intérêt. Les traders tablent majoritairement sur un statu quo pour cette réunion avant une première baisse des taux de la Fed en avril, mais la probabilité d'une réduction du coût du crédit dès le mois de mars recueille encore près de 50% des voix. Avant les annonces de la Fed, la publication à 13h15 GMT de l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis, prélude au rapport officiel en la matière prévu vendredi, devrait fournir des éléments sur la situation du marché du travail, dont le dynamisme fait craindre que la banque centrale américaine ne retarde le calendrier de son assouplissement monétaire. En Europe, en attendant la publication vendredi des chiffres de l'inflation pour l'ensemble de la zone euro, le marché prendra connaissance dans la matinée de l'évolution des prix en France et en Allemagne pour le mois de janvier. Côté résultats, une pluie de publications devraient animer les échanges, dont celles en Europe de Novo Nordisk, H&M et Santander, tandis qu'aux Etats-Unis, Microsoft et Alphabet sont en baisse dans les transactions hors séance après leurs résultats. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, seul le Dow Jones enregistrant une hausse, alors que les investisseurs ayant été prudents après une série de résultats trimestriels. L'indice Dow Jones a gagné 0,35% à 38.467,31 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,06% à 4.924,97 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,76% à 15.509,90 points. Alors que le S&P-500 a marqué un léger repli après s'être établi à un pic en séance, au lendemain de son record de clôture, le Nasdaq a lui été plombé notamment par les grandes valeurs technologiques dont Apple, Amazon et Alphabet. Sur les 144 entreprises du S&P-500 ayant déjà communiqué leurs résultats, 78% ont battu les attentes, selon des données LSEG, mais les analystes s'attendent au global à ce que leurs résultats affichent une croissance de 5,5% sur un an, contre une prévision de +4,7% début janvier. United Parcel Service a reculé de 8,2% après une prévision de chiffre d'affaires annuel décevante, tandis que General Motors a bondi de 7,8% grâce à des prévisions supérieures aux attentes. Boeing s'est replié de 2,3% alors que l'avionneur américain fait l'objet d'une surveillance accrue à l'égard de la certification de son 737 MAX 7. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a avancé de 0,61% à 36.286,71 points et le Topix, plus large, a pris 0,96% à 2.551,1 points, à la clôture. Avec un gain mensuel d'environ 8%, le Nikkei a enregistré sa meilleure performance sur l'ensemble du mois depuis 1998. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 0,40% et s'achemine vers un repli d'enviro 5% sur l'ensemble du mois, mettant fin à deux mois consécutifs de gains. En Chine, le SSE Composite de Shanghai reflue de 1,4% et le CSI 300 abandonne 0,83%, ce dernier indice cédant à ce stade environ 6% depuis janvier, sixième mois consécutif de déclin. Les PMI officiels montrent que l'activité manufacturière en Chine s'est contractée (49,2 points) pour le quatrième mois consécutif en janvier. Les investisseurs sont en outre restés sur leur faim en l'absence d'annonce concrète des autorités sur un plan de soutien à l'économie attendue par les marchés. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: CHANGES/TAUX Le dollar prend 0,23% face à un panier de devises de référence L'euro fléchit de 0,21%, à 1,0817 dollar, tandis que la livre sterling s'affiche à 1,2674 dollar (-0,18%). Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie d'environ quatre points de base, à 4,0184%. PÉTROLE Le marché pétrolier recule en réaction à la faiblesse des indicateurs chinois qui pourraient avoir un impact sur la demande de brut: le Brent reflue de 0,30% à 82,62 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,35% à 77,55 dollars. Les deux références du pétrole devraient cependant enregistrer sur l'ensemble du mois un gain de plus de 7%. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)