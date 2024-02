Scrutin sans suspense à Bakou où Aliev se représente à la présidence

par Nailia Bagirova BAKOU (Reuters) - Les électeurs azerbaïdjanais sont appelés aux urnes ce mercredi pour un scrutin présidentiel anticipé dont l'issue ne fait aucun doute, les principales forces d'opposition boycottant une élection à laquelle se présente le chef d'Etat sortant, Ilham Aliev, encore auréolé de sa victoire dans le Haut-Karabakh. Plus de vingt ans après avoir succédé à son père, Heydar, dans le fauteuil présidentiel, Ilham Aliev est désormais habitué à remporter haut la main les mandats qu'il sollicite et recueille habituellement plus de 85% des suffrages. Les critiques des défenseurs des droits de l'homme qui dénoncent des scrutins ni libres ni équitables sont irrémédiablement balayées par les autorités qui assurent du contraire. Le résultat du scrutin de mercredi semble d'autant plus joué d'avance que les deux principales formations de l'opposition ont annoncé qu'elles n'y participeraient pas. Culturellement et politiquement proche de la Turquie, l'Azerbaïdjan aux sous-sols riches en gaz et en hydrocarbures, se situe au centre d'intérêts géopolitiques, à plus forte raison depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a rebattu les cartes de l'approvisionnement de l'Europe en énergie. Anticipé d'un an par Ilham Aliev, l'appel aux urnes de mercredi doit selon le chef d'Etat marquer l'entrée du pays dans "une nouvelle ère" symbolisée par la capture de l'enclave arménienne du Haut-Karabakh au terme d'une brève campagne militaire. Le président sortant affronte six candidats qui se sont gardés d'émettre à son encontre la moindre critique. Les accusations de corruption qui surgissent ça et là contre les autorités azerbaïdjanaises sont aussitôt réduites au silence, comme en témoignent les nombreuses arrestations effectuées depuis novembre dernier. (version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)