Scor : Perte nette de 301 million d'euros en 2022

2 mars (Reuters) - Scor SE: * PRIMES BRUTES ÉMISES DE EUR 19 732 MILLIONS EN 2022, EN HAUSSE DE 4,9 %1 PAR RAPPORT À 2021 * PERTE NETTE DU GROUPE DE EUR -301 MILLIONS EN 2022, COMPARÉE À UN RÉSULTAT NET DE EUR 456 MILLIONS EN 2021 * CAPITAUX PROPRES DU GROUPE DE EUR 5 133 MILLIONS À FIN DÉCEMBRE 2022 CORRESPONDANT À UN ACTIF NET COMPTABLE PAR ACTION DE EUR 28,48, EN BAISSE DE -19,2 % PAR RAPPORT À 2021 (EUR 35,26) * POURSUITE D'UNE POLITIQUE DE DIVIDENDE ATTRACTIVE, AVEC UN DIVIDENDE DE EUR1,40 PAR ACTION PROPOSÉ POUR L'EXERCICE 2022 * LE GROUPE DÉGAGE UN CASH-FLOW OPÉRATIONNEL DE EUR 500 MILLIONS EN 2022 * DENIS KESSLER DE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRENDRA FIN À L'ISSUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2024 * LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A ÉTÉ INFORMÉ DE L'AVANCÉE DES TRAVAUX, EN LIGNE AVEC LE CALENDRIER ARRÊTÉ PAR LE CONSEIL ET PRÉSENTÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2022 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)