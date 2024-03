Scor monte après un solide résultat annuel

PARIS, 6 mars (Reuters) - Scor monte fortement mercredi en Bourse après avoir dégagé un solide résultat en 2023, signe du redressement du réassureur après une perte nette historique en 2022. A la Bourse de Paris, vers 10h00 GMT le titre grimpe de 9,70% à 30,05 euros, signant la meilleure performance du SBF 120 , lui-même en progression de 0,3%, tandis que le CAC 40 avance de 0,26%. Dans un communiqué publié mercredi, Scor indique que son résultat net pour l'année 2023 s'est élevé à 812 millions d'euros, se traduisant par un rendement annualisé des capitaux propres (RoE) de 18,1%. En 2022, le réassureur français avait accusé une perte nette de 301 millions d'euros. Le groupe ajoute vouloir proposer à ses actionnaires un dividende de 1,80 euro par titre pour l'exercice 2023 et établir ce montant comme un niveau plancher pour les années futures. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)