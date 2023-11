Scor : Le résultat net s'établit à 147 ME au T3

10 novembre (Reuters) - Scor SE: * RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2023 * SCOR DÉGAGE UN RÉSULTAT NET DE EUR 147 MILLIONS AU TROISIÈME TRIMESTRE 2023 * RÉSULTAT NET DU GROUPE DE EUR 147 MILLIONS SUR LE TRIMESTRE (EUR 135 MILLIONS EN CONSIDÉRANT UNE VALORISATION CONSTANTE DE L'OPTION ÉMISE SUR LES ACTIONS PROPRES) * RATIO DE SOLVABILITÉ ESTIMÉ DU GROUPE DE 206% AU 30 SEPTEMBRE 2023 * SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE 2023, LE RÉSULTAT NET S'ÉLÈVE À EUR 650 MILLIONS (EUR 602 MILLIONS AJUSTÉ), SOIT UN ROE ANNUALISÉ DE 20,2 % (18,8% AJUSTÉ) * JE NOUS CONSIDÈRE BIEN POSITIONNÉS POUR RÉALISER LE PLAN FORWARD 2026-DG Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)