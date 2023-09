Scor lance son nouveau plan stratégique "Forward 2026"

7 septembre (Reuters) - Scor SE: * SCOR LANCE SON NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE "FORWARD 2026" * SCOR ANNONCE COMME OBJECTIF FINANCIER POUR LES 3 PROCHAINES ANNÉES UN TAUX DE CROISSANCE DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE DU GROUPE DE 9% PAR AN, À TAUX D'INTÉRÊT ET DE CHANGE CONSTANTS * POUR LES 3 PROCHAINES ANNÉES UN RATIO DE SOLVABILITÉ DANS LA PLAGE OPTIMALE DE 185% À 220% * LE GROUPE VISE À MAINTENIR UN NIVEAU DE SÉCURITÉ AA POUR SES CLIENTS * SCOR VISE UN RÉSULTAT DES ACTIVITÉS D'ASSURANCE L&H COMPRIS ENTRE EUR 500 MILLIONS ET EUR 600 MILLIONS PAR AN AU COURS DE LA PÉRIODE 2024-2026 * LES CASH-FLOWS OPÉRATIONNELS DEVRAIENT S'AMÉLIORER ET ATTEINDRE ENTRE EUR 0,2 MILLIARD ET EUR 0,4 MILLIARD EN 2026 * SCOR PRÉVOIT MAINTENIR SES DÉPENSES DE GESTION À UN NIVEAU STABLE ENTRE 2023 ET 2026, GRÂCE À EUR 150 MILLIONS DE RÉDUCTION DE COÛTS D'ICI À LA FIN DE L'ANNÉE 2026 * LE CALIBRAGE DU DIVIDENDE DE BASE AU TITRE DE L'EXERCICE 2023 ET LE MONTANT D'UN ÉVENTUEL RACHAT D'ACTIONS OU D'UN DIVIDENDE SPÉCIAL AU TITRE DE CET EXERCICE SERONT ANNONCÉS EN MARS 2024 AVEC LES RÉSULTATS ANNUELS DE L'EXERCICE 2023 * SCOR COMPTE S'ASSURER QUE LE RATIO DE SOLVABILITÉ DU GROUPE, EN TENANT COMPTE DE LA CROISSANCE FUTURE ATTENDUE OU D'ÉVENTUELLES MESURES DE GESTION (" MANAGEMENT ACTIONS "), SE SITUE DANS LA PLAGE OPTIMALE (185%-220%) Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)