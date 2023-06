Scor annonce le décès de son président Denis Kessler à 71 ans

PARIS (Reuters) - Denis Kessler, président de Scor et ancien vice-président du Medef est décédé à l'âge de 71 ans, a annoncé vendredi le réassureur dans un communiqué. "Nous sommes profondément attristés par le décès de Denis Kessler, que nous avons eu la chance de côtoyer pendant de longues années. C’était une personnalité exceptionnelle, au leadership visionnaire, d’une incroyable intelligence", indique Scor dans un communiqué. L'intérim de la présidence est assuré par Augustin de Romanet, vice-président du conseil d'administration, a précisé la société. Il est également PDG du groupe ADP. Entré à Scor en 2002, Denis Kessler a été membre du Conseil économique, social et environnemental (1993 à 2010), vice-président délégué du Medef de 1999 à 2022 et administrateur de plusieurs entreprises comme Bolloré, BNP Paribas ou encore Dassault Aviation. À la Bourse de Paris, le titre de Scor prenait plus de 4% après l'annonce de la disparition de son président. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)