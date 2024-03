Scor affiche un résultat net du groupe de 162 ME au T4

6 mars (Reuters) - Scor SE: * RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2023 * RÉSULTAT NET DU GROUPE DE 162 MILLIONS D'EUROS AU 4ÈME TRIMESTRE 2023 (179 MILLIONS D'EUROS EN EXCLUANT L'IMPACT DU MARK TO MARKET DE L'OPTION SUR LES ACTIONS PROPRES) * VALEUR ÉCONOMIQUE DU GROUPE SELON IFRS 17 DE 9,2 MILLIARDS D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2023, EN HAUSSE DE +3,0%3 (+8,6% À ÉCONOMIE CONSTANTE3, 4) PAR RAPPORT AU 31 DÉCEMBRE 2022. A lire aussi... * PROPOSE UN DIVIDENDE COURANT DE EUR 1,8 PAR ACTION * REVENUS D'ASSURANCE (" INSURANCE REVENUE ") DE EUR 3 832 MILLIONS AU T4 2023 (+3,0 %6 PAR RAPPORT AU T4 2022 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)