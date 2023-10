Scor a été victime d'une tentative de fraude et d'usurpation d'identité commerciale

Scor a été victime d'une tentative de fraude et d'usurpation d'identité commerciale













5 octobre (Reuters) - Scor SE: * TENTATIVE DE FRAUDE ET D'USURPATION D'IDENTITÉ COMMERCIALE DE SCOR * SCOR A ÉTÉ INFORMÉ DE PRATIQUES FRAUDULEUSES DE LA PART D'INDIVIDUS USURPANT L'IDENTITÉ DE SCOR, UTILISANT SON LOGO, L'IDENTITÉ D'UN (ANCIEN) EMPLOYÉ, POUR EXTORQUER DE L'ARGENT À DES PARTICULIERS OU À DES ENTREPRISES PAR LE BIAIS D'EMAILS * DANS LE CADRE DE CETTE ESCROQUERIE, UN PARTICULIER OU UNE ENTREPRISE REÇOIT UNE FACTURE FRAUDULEUSE DE "SCOR INSURANCE" POUR LE PAIEMENT D'UNE PRIME, IL N'EXISTE PAS DE SOCIÉTÉ DU GROUPE SCOR APPELÉE "SCOR INSURANCE" * LES NOMS DE DOMAINE IDENTIFIÉS UTILISÉS PAR LES FRAUDEURS SONT : SCORINSURANCE-USA.INFO, SCORINSURANCEUSA.INFO ET SCORINSURANCE.INFO ET LE COURRIEL UTILISÉ PAR LES FRAUDEURS EST ACCOUNTING@SCORINSURANCE-USA.INFO Texte original shorturl.at/iovAT Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)