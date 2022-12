Scholz veut développer un système de défense aérienne dans les 5 ans

BERLIN, 8 décembre (Reuters) - Le chancelier allemand Olaf Scholz espère développer un système de défense aérienne et antimissile dans les cinq prochaines années, a-t-il dit dans un entretien accordé au groupe de média allemand Funke Mediengruppe et au quotidien français Ouest-France et publié jeudi.

"En ce moment, le gouvernement mène des pourparlers avec les fabricants des différents systèmes pour se préparer à prendre des décisions concrètes", a-t-il déclaré.

L'Allemagne et plus d'une douzaine de partenaires de l'Otan ont pour but d'acquérir conjointement des systèmes de défense aérienne qui protégeraient le territoire des alliés contre les missiles.

Parmi les options envisagées figurent le système israélien Arrow 3, le système américain Patriot et les unités allemandes IRIS-T.

Olaf Scholz a également réitéré son objectif d'augmenter le budget de la défense de l'Allemagne pour atteindre l'objectif de 2% du PIB fixé pour les alliés de l'Otan, en développant un bouclier antimissile européen, appelé "European Skyshield", en coordination avec d'autres États membres de l'alliance. (Rédigé par Rachel More, version française Lina Golovnya)