Scholz se rendra à Kyiv avec Macron et Draghi avant le G7

FRANCFORT, 11 juin (Reuters) - Le chancelier allemand Olaf Scholz se rendra à Kyiv avec ses homologues français et italien avant le sommet du G7 de la fin du mois de juin, rapporte samedi le journal allemand Bild am Sonntag, qui cité des sources gouvernementales françaises et ukrainiennes.

"Nous ne sommes pas en mesure de le confirmer", a déclaré un porte-parole du gouvernement allemand à Reuters, tandis que l'Elysée et le gouvernement italien n'ont pas immédiatement répondu à des demandes de commentaires.

Aucun des trois dirigeants ne s'est rendu à Kyiv depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu régulièrement avec son homologue russe Vladimir Poutine depuis le déclenchement de l'offensive russe, le 24 février, dans le cadre d'efforts visant à obtenir un cessez-le-feu et engager une négociation crédible entre Kyiv et Moscou, qui n'ont guère été couronnés de succès jusqu'à présent.

Il s'est attiré les foudres des autorités ukrainiennes et de pays d'Europe de l'Est pour avoir appelé, dans un entretien accordé il y a une semaine à la presse quotidienne régionale, à ne pas "humilier" la Russie "pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un chemin de sortie par les voies diplomatiques". (Reportage Andreas Rinke, Mathieu Rosemain, Angelo Amante et Tom Sims, version française Benjamin Mallet)