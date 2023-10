Scholz met en garde contre un embrasement "aux conséquences incalculables"

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le chancelier allemand Olaf Scholz a jugé dimanche qu'un embrasement au Proche-Orient après l'attaque du Hamas contre Israël aurait des "conséquences incalculables pour toute la région". "Nous mettons en garde contre tous ceux qui alimenteraient et répandraient la terreur dans cette situation", a déclaré le chef du gouvernement allemand. Olaf Scholz a déclaré qu'il devait s'entretenir dans le courant de la journée avec le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Rishi Sunak. "La sécurité d'Israël est une raison d'Etat pour l'Allemagne et nous agirons en fonction", a-t-il ajouté. La ministre allemande du Développement, Svenja Schulze, a de son côté annoncé que le gouvernement de Berlin réexaminait son aide aux Palestiniens, qui se chiffre en centaines de millions d'euros. "Ces attaques contre Israël marquent une terrible fracture", a-t-elle dit. "Nous revoyons aujourd'hui l'ensemble de notre engagement en faveur des territoires palestiniens." (Andreas Rinke avec Markus Wacket; version française Jean-Stéphane Brosse)