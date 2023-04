Scholz invite le Premier ministre chinois le 20 juin à Berlin

BERLIN (Reuters) - Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a invité le Premier ministre chinois, Li Qiang, pour un sommet bilatéral le 20 juin prochain à Berlin, a-t-on appris mardi de source proche de la situation. Le service presse gouvernemental chinois n'était pas immédiatement disponible pour commenter cette information. Olaf Scholz s'efforce de mettre en oeuvre une nouvelle stratégie dans ses rapports avec Pékin afin de réduire la dépendance de l'Allemagne à l'égard de la Chine, un marché vital pour les exportations allemandes. Les deux pays ont toutefois de nombreux points de friction, Berlin souhaitant que la Chine s'ouvre davantage à ses investissements tandis que la partie chinoise déplore la méfiance allemande à l'encontre de ses propres investissements en Allemagne. Annalena Baerbock, la ministre allemande des Affaires étrangères a qualifié la semaine dernière de "plus que choquant" le déplacement qu'elle a récemment effectué en Chine et jugé que la Chine devenait un adversaire systémique plutôt qu'un partenaire commercial. (Andreas Rinke, Ryan Woo et Bharat Govind Gautam; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)