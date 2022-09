Schneider serait proche d'un accord pour prendre le contrôle total d'Aveva pour 4 MdsE

12 septembre (Reuters) - Le groupe français Schneider Electric est proche d'un accord pour racheter les quelque 41% du capital d'Aveva qu'il ne détient pas encore pour environ 3,5 milliards de livres (4,04 milliards d'euros), rapporte lundi la chaîne Sky News.

Les conseils d'administration des deux sociétés discutent autour d'un prix de plus de 30 livres par action Aveva, ce qui valoriserait le groupe britannique autour de neuf milliards de livres (10,4 milliards d'euros), ajoute la chaîne.

Aveva n'a pas souhaité faire de commentaire et Schneider n'a pas immédiatement répondu aux sollicitations de Reuters.

Le groupe français a dit le mois dernier envisager de faire une offre pour prendre le contrôle total d'Aveva, tout en disant ne pas avoir encore fait de proposition en ce sens.

En vertu de la législation britannique sur les fusions et acquisitions, Schneider devra dire s'il a ou non l'intention de soumettre une offre au plus tard le 21 septembre prochain, à 16h00 GMT.

Les produits développés par Aveva sont utilisés pour concevoir et gérer les plates-formes pétrolières, les navires et les usines chimiques tandis que les activités du conglomérat français couvrent les composants électriques, la gestion de l'énergie et les systèmes d'automatisation industrielle.

(Shivani Tanna à Bangalore, version française Tangi Salaün)