Schneider Electric rehausse ses perspectives annuelles après un CA au T1 meilleur que prévu

27 avril (Reuters) - Schneider Electric SE: * LE CA DU T1 À 8.493 MILLIONS D'EUROS (CONSENSUS SCHNEIDER ELECTRIC: EUR 8.299 MILLION) * PERSPECTIVES 2023: CROISSANCE ORGANIQUE DE L'EBITA AJUSTÉ ENTRE +16 % ET +21 % (VERSUS ENTRE +12 % ET +16 % PRÉCÉDEMMENT) * PERSPECTIVES 2023: CROISSANCE ORGANIQUE DU CA ENTRE +10 % ET +13 % (VERSUS ENTRE +9 % ET +11 % PRÉCÉDEMMENT) * PERSPECTIVES 2023: HAUSSE ORGANIQUE DE LA MARGE D'EBITA AJUSTÉ ENTRE +100 ET +130 POINTS DE BASE (VERSUS ENTRE +50 ET +80 POINTS DE BASE PRÉCÉDEMMENT) * PERSPECTIVES 2023 IMPLIQUENT UNE MARGE D'EBITA AJUSTÉ COMPRISE ENTRE ENVIRON 17,6 % ET 17,9 % Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)