Schneider Electric poste un Ebita ajusté en hausse à 3,17 mds au S1

27 juillet (Reuters) - Schneider Electric SE: * CA DU GROUPE DE 17,63 MDS D'EUROS AU S1, +15,3% EN ORGANIQUE (CONSENSUS: 17,62 MDS D'EUROS) * EBITA AJUSTÉ DE 3,17 MDS D'EUROS AU S1, +28,8% EN ORGANIQUE (CONSENSUS: 3,16 MDS D'EUROS) * BPA AJUSTÉ AU S1 DE 3,64 EUROS, +12% EN PUBLIÉ (CONSENSUS: 3,75 EUROS) * PERSPECTIVES 2023: CROISSANCE ORGANIQUE DE L'EBITA AJUSTÉ DE 18%-23 % (CONTRE 16%-21 % PRÉCÉDEMMENT) * PERSPECTIVES 2023: CROISSANCE ORGANIQUE DU CA DE 11%-13 % (CONTRE 10%-13% PRÉCÉDEMMENT) * PERSPECTIVES 2023: HAUSSE ORGANIQUE DE LA MARGE D'EBITA AJUSTÉ DE 120-150 PTS DE BASE (CONTRE 100-130 PTS DE BASE PRÉCÉDEMMENT) * PERSPECTIVES 2023: MARGE D'EBITA AJUSTÉ COMPRISE ENTRE ENVIRON 17,7%-18,0 % * AU T2, LA CONTRIBUTION DES ACQUISITIONS NETTE DES CESSIONS S'ÉTABLIT À -215 MLNS D'EUROS, OU -2,5% SUR LE CA ET COMPREND PRINCIPALEMENT LA CESSION DES ACTIVITÉS EN RUSSIE Texte original: https://tinyurl.com/mr2t652k Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)