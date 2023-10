Schneider Electric : Le CA au T3 ressort à 8,79 mds d'euros

26 octobre (Reuters) - Schneider Electric SE: * CA AU T3 EN HAUSSE ORGANIQUE DE 11,5% À 8,79 MDS D'EUROS (CONSENSUS: +10,9% À 8,93 MDS D'EUROS) * PERSPECTIVES 2023 CONFIRMÉES * AU T3, EFFET DE CHANGE SUR LE CA: -639 MLNS D'EUROS OU -7,5% (CONSENSUS: -582 MLNS D'EUROS) * TENDANCES DU T4: SIGNES DE STABILISATION DE LA DEMANDE SUR LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS, EN DEHORS DE L'EUROPE DE L'OUEST * JOURNÉE INVESTISSEURS PRÉVUE LE 9 NOVEMBRE * TENDANCES DU T4: AFFAIBLISSEMENT DE LA DEMANDE SUR LE MARCHÉ DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES (EN PARTICULIER EN CHINE ET EN EUROPE DE L'OUEST) * TENDANCES DU T4: LA CHINE DEVRAIT AFFICHER UNE CROISSANCE POSITIVE DE SES VENTES POUR L'ANNÉE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)