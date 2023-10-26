Schneider Electric : Le CA au T3 ressort à 8,79 mds d'euros
26 octobre (Reuters) - Schneider Electric SE:
* CA AU T3 EN HAUSSE ORGANIQUE DE 11,5% À 8,79 MDS D'EUROS (CONSENSUS: +10,9% À 8,93 MDS D'EUROS)
* PERSPECTIVES 2023 CONFIRMÉES
* AU T3, EFFET DE CHANGE SUR LE CA: -639 MLNS D'EUROS OU -7,5% (CONSENSUS: -582 MLNS D'EUROS)
* TENDANCES DU T4: SIGNES DE STABILISATION DE LA DEMANDE SUR LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS, EN DEHORS DE L'EUROPE DE L'OUEST
* JOURNÉE INVESTISSEURS PRÉVUE LE 9 NOVEMBRE
* TENDANCES DU T4: AFFAIBLISSEMENT DE LA DEMANDE SUR LE MARCHÉ DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES (EN PARTICULIER EN CHINE ET EN EUROPE DE L'OUEST)
* TENDANCES DU T4: LA CHINE DEVRAIT AFFICHER UNE CROISSANCE POSITIVE DE SES VENTES POUR L'ANNÉE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)