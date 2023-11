Schneider Electric grimpe, les perspectives à moyen terme séduisent le marché

Schneider Electric grimpe, les perspectives à moyen terme séduisent le marché













9 novembre (Reuters) - Le titre Schneider Electric progressait parmi les meilleures performances du CAC 40 jeudi après que le groupe a dévoilé ses perspectives à moyen et long terme en amont de sa journée investisseurs. À la Bourse de Paris, le titre Schneider Electric prenait 5,81% à 159,60 euros à 09h18 GMT, sa plus forte progression depuis octobre 2022. Le groupe a dit dans un communiqué s'attendre à une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 7% et 10% sur la période 2023-2027. Sa marge de bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements ajusté (Ebita) devrait augmenter organiquement d'environ +50 points de base sur la même période, a dit Schneider. Les analystes de JP Morgan rappellent dans une note que le groupe visait auparavant une croissance organique du chiffre d'affaires de 5-8% et une hausse organique de la marge d'Ebita ajusté entre 30 et 70 points de base. "Selon nous, le groupe dispose d'un portefeuille idéalement positionné pour bénéficier de marchés structurellement attractifs et d'opportunités pour contribuer à la croissance du marché sous-jacent par le biais de ses propres initiatives", ajoute JP Morgan. "Bien qu'il s'agisse d'objectifs à quatre ans, ils semblent plus positifs que nous l'avions prévu dans le contexte des perspectives plus générales pour l'année prochaine, les commentaires des pairs ayant suggéré une croissance à un chiffre au mieux en 2024", ont commenté de leur côté les analystes de RBC. À long terme, Schneider Electric a confirmé viser une croissance organique du chiffre d'affaires de plus de 5% en moyenne sur l'ensemble du cycle économique. (Reportage Gaëlle Sheehan ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)