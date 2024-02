Schneider Electric : EBITA ajusté annuel en hausse à EUR 6,4 Mds

Schneider Electric : EBITA ajusté annuel en hausse à EUR 6,4 Mds













15 février (Reuters) - Schneider Electric SE: * EBITA AJUSTÉ POUR L'EXERCICE 23 : 6,4 MILLIARDS D'EUROS, EN HAUSSE ORGANIQUE DE +25%. * CA DE 36 MILLIARDS D'EUROS POUR L'EXERCICE 23, EN HAUSSE ORGANIQUE DE 13 %. * 2023 REVENU NET : 4,0 MILLIARDS D'EUROS, EN HAUSSE DE 15 % A lire aussi... * A LA FIN 2023 FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE : 4,6 MILLIARDS D'EUROS, EN HAUSSE DE 38%. * OBJECTIF POUR L'EXERCICE 24 : CROISSANCE ORGANIQUE DE L'EBITA AJUSTÉ ENTRE +8% ET +12% * DIVIDENDE PROGRESSIF À 3,50 EUR/ACTION, EN HAUSSE DE +11% Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)