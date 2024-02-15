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Schneider Electric : EBITA ajusté annuel en hausse à EUR 6,4 Mds

Schneider Electric : EBITA ajusté annuel en hausse à EUR 6,4 Mds

15 février (Reuters) - Schneider Electric SE:

* EBITA AJUSTÉ POUR L'EXERCICE 23 : 6,4 MILLIARDS D'EUROS, EN HAUSSE ORGANIQUE DE +25%.

* CA DE 36 MILLIARDS D'EUROS POUR L'EXERCICE 23, EN HAUSSE ORGANIQUE DE 13 %.

* 2023 REVENU NET : 4,0 MILLIARDS D'EUROS, EN HAUSSE DE 15 %

A lire aussi...Comptage

* A LA FIN 2023 FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE : 4,6 MILLIARDS D'EUROS, EN HAUSSE DE 38%.

* OBJECTIF POUR L'EXERCICE 24 : CROISSANCE ORGANIQUE DE L'EBITA AJUSTÉ ENTRE +8% ET +12%

* DIVIDENDE PROGRESSIF À 3,50 EUR/ACTION, EN HAUSSE DE +11% Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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