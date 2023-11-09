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Schneider Electric : Croissance organique du CA sur 2024-2027 prévue à 7-10%

Schneider Electric : Croissance organique du CA sur 2024-2027 prévue à 7-10%

9 novembre (Reuters) - Schneider Electric SE:

* SCHNEIDER ELECTRIC ORGANISE UNE JOURNÉEINVESTISSEURS DÉDIÉE AUX INVESTISSEURS ET ANALYSTES FINANCIERS

* OBJECTIFS 2024-2027: CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES COMPRISE ENTRE +7% ET +10%, TCAC ("CAGR") 2023-2027

* OBJECTIFS 2024-2027: HAUSSE ORGANIQUE DE LA MARGE D'EBITA AJUSTÉ D'ENVIRON +50 POINTS DE BASE, TCAC ("CAGR") 2023-2027

* AMBITIONS À LONG-TERME: CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE PLUS DE 5 % EN MOYENNE SUR L'ENSEMBLE DU CYCLEÉCONOMIQUE

* AMBITIONS À LONG-TERME: ETRE CONSTAMMENT UNE COMPANY OF 25 SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE ÉCONOMIQUE

* AMBITIONS À LONG-TERME: TAUX DE CONVERSIONDE CASH-FLOW LIBRE3AUX ALENTOURS DE 100% SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE ÉCONOMIQUE Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)

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